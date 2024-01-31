عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدكتور محمود ذكي: جامعة طنطا حريصة على تفعيل بروتوكول تحالف إقليم الدلتا لتحقق المستهدفات التنموية الوطنية

بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا والمنصورة الجديدة بمجال التدريب والتعليم الطبي

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، لتوقيع برتوكول تعاون بين الجامعتين في مجال تقديم التدريب والتعليم الطبي المستمر بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات على هامش انعقاد مجلس جامعة طنطا الدوري لشهر يناير 2024م .

txt

رسميا.. انتقال محمد عاطف لاعب نادي طنطا إلى الزمالك

أعرب الدكتور محمود ذكي عن سعادته بحضور رئيس جامعة المنصورة الجديدة وتفعيل بروتوكول تحالف إقليم الدلتا والذي تم توقيعه في مايو الماضي بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أن جامعة طنطا تمتلك قدرات بشرية ومادية هائلة في القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية استطاعت من خلالها جامعة طنطا تقديم خدمات الرعاية الطبية لأكثر من 5 ملايين مواطن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأشار رئيس جامعة طنطا أن المستشفيات الجامعية تضم 6 مراكز للتميز الطبي في التخصصات المختلفة حاصلة على الاعتمادات الدولية، من خلال أكثر من 11 ألف عضو بالأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والصيادلة من العاملين بمستشفيات الجامعة، مؤكدا على الاستعداد الكامل للقطاع الطبي في تفعيل أطر التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل وخارج مصر.

وضع خطة عمل.. محافظ الغربية يجتمع بلجان مشروع تنمية الأسرة المصرية

من جانبه قدم الدكتور معوض الخولى الشكر لرئيس جامعة طنطا مؤكدا حرصه الكامل على التعاون مع جامعة طنطا بما تضمه من قدرات مادية وبشرية هائلة تعكس تاريخها العريق في تقديم الخدمات التعليمية والمخرجات البحثية والمجتمعية، موضحاً أن كلية طب طنطا من المدارس الطبية العريقة في مصر وليس في الدلتا فقط، مشيراً إلى أن انعقاد البرتوكول اليوم لتحقيق التعاون في مجال التدريب الطبي لطلاب الجامعتين، لتعظيم الاستفادة من قدرات الجامعة وتحقيق تعاون علمي وبحثي.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة الجديدة أنه يستهدف من خلال الخطة الاستراتيجية للجامعة تحقيق أقصى فعالية للأداء في كافة قطاعات الجامعة مؤكدا أن تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي سيحقق قفزة نوعية كبرى في تصنيف الجامعات المصرية على المستويات الإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الكلية تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية وتطوير الكلية في المجالات العلمية والاكلينيكية وتعزيز قدراتها الذاتية من خلال التجهيزات الانشائية ودعم أساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي.

وقام الدكتور محمود ذكي والدكتور معوض الخولي بتبادل الدروع التذكارية عقب توقيع البروتوكول.

IMG-20240131-WA0069
IMG-20240131-WA0069
IMG-20240131-WA0067
IMG-20240131-WA0067
IMG-20240131-WA0070
IMG-20240131-WA0070
IMG-20240131-WA0068
IMG-20240131-WA0068
التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالى وال التعليمي التعليم الطبى المستمر التدريب والتعليم التخصصات التدريب التعليم ا البحث العلم الإعتمادات الدولية الدكتور محمد أيمن عاشو الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

لأول مرة منذ 10 سنوات| بلومبرج: أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

موضوعات متعلقة

سقوط ديلر طنطا بحوزته أقراص مخدرة ب2.5 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الإداري تقضي بقيد خريجي كليات الصيدلة بروسيا وتركيا بنقابة الصيادلة

نظام باترويت أمريكي.. بوتين يكشف سبب إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين

السعودية تتعرض لدرجات حرارة صفرية وأجواء ثلجية.. تحذير عاجل من الأرصاد بالمملكة

أول تعليق لاتحاد الكرة على خروج منتخب مصر من بطولة أفريقيا

وصلت لـ 400 جنيه.. تحرك عاجل لأسعار اللحوم الحية الآن

جبال فلوس.. الداخلية تضبط مسئولى شركة بحوزتهما مليون دولار و37 ألف يورو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

ملابس صيفية.. علا رشدي تثير الجدل رفقة زوجها| شاهد

جيب قصيرة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

ملابس جريئة.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بصورها| شاهد

فيديو

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ