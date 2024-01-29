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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسميا.. انتقال محمد عاطف لاعب نادي طنطا إلى الزمالك

نادي طنطا
نادي طنطا

أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي برئاسة المحاسب فايز عريبي عن موافقتها على انتقال مهاجم ولاعب وسط الفريق محمد عاطف الي صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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كانت لجنة الكرة بنادي طنطا التي تضم المحاسب محمد ابو فريخة نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار محمد صدقي امين الصندوق والدكتور أحمد شمس تلقت عدة عروض في الفترة الماضية من عدد من اندية الدوري الممتاز تطلب ضم اللاعب صاحب ال ٢٢ عام وتمت الموافقة علي عرض الزمالك الأكثر جدية والذي جاء ايضا متماشيا مع رغبة اللاعب واللجنة لما يتمتع به نادي الزمالك من شعبية كبيرة عربيا ومحليا وإفريقيا.

 

وانضم محمد عاطف الي صفوف طنطا بداية الموسم الماضي قادما من صفوف نادي بطليم وقد بدأ مشواره في قطاع الناشئين بنادي الاسماعيلي

ووجه اللاعب الشكر لإدارة النادي على تحقيق حلمه بالإنضمام إلي نادي الزمالك واحد من أهم القلاع الرياضية الكبري في مصر.

الانتقالات الشتوية الانتقالات أعلنت ادي الإسماعيلي أسر الشتوية رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس دوري الممتاز

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