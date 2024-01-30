وضع خطة عمل.. محافظ الغربية يجتمع بلجان مشروع تنمية الأسرة المصرية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا بأعضاء لجنة الاتصال والإعلام ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي شكلها محافظ الغربية لخدمة المشروع القومي بالمحافظة، بحضور جيهان القطان مدير عام مكتب المحافظ ورئيس اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور خطة العمل الموضوعة والتي تشتمل على عدة محاور وأهداف أهمها تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية، المشاركة المجتمعية من كافة قطاعات الدولة القطاع الحكومي، الخاص، المحليات، المجتمع المدني والتطوعي لتوفير الثقافة والوعي بالقضية السكانية بشكل فعال ومؤثر لكافة شرائح المجتمع، بناء قدرات الكوادر الإعلامية المعنية بالقضية السكانية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الدور البارز الذي تقوم به وسائل الإعلام في بناء الوعي الاجتماعي بالمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية لدى كافة الافراد في المجتمع، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والتلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، تلعب دورا مهما في نشر المعلومات المفيدة حول مشروع تنمية الأسرة المصرية، مثل مكونات المشروع والفوائد التي يمكن أن يحققها ورفع الوعي؛ حيث يحتاج المجتمع إلى فهم أهمية تنمية الأسرة ودورها في النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف رحمي أنه يمكن لوسائل الإعلام توفير مقالات وبرامج تعريفية تسهم في رفع الوعي بالتحديات والفرص التي تواجه الأسرة المصرية وكيفية التعامل معها وتشجيع المشاركة؛ حيث يمكن للاتصال والإعلام أن يلعبا دورا بارزا في تشجيع المجتمع على المشاركة الفعالة في مشروع تنمية الأسرة.