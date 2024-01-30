عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضع خطة عمل.. محافظ الغربية يجتمع بلجان مشروع تنمية الأسرة المصرية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا بأعضاء لجنة الاتصال والإعلام ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي شكلها محافظ الغربية لخدمة المشروع القومي بالمحافظة، بحضور جيهان القطان مدير عام مكتب المحافظ ورئيس اللجنة.

txt

بسبب حلاوة المولد.. جنايات طنطا تنظر أولى جلسات محاكمة عجوز أنهى حياة جارته

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور خطة العمل الموضوعة والتي تشتمل على عدة محاور وأهداف أهمها تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية، المشاركة المجتمعية من كافة قطاعات الدولة القطاع الحكومي، الخاص، المحليات، المجتمع المدني والتطوعي لتوفير الثقافة والوعي بالقضية السكانية بشكل فعال ومؤثر لكافة شرائح المجتمع، بناء قدرات الكوادر الإعلامية المعنية بالقضية السكانية.

رسميا.. انتقال محمد عاطف لاعب نادي طنطا إلى الزمالك

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الدور البارز الذي تقوم به وسائل الإعلام في بناء الوعي الاجتماعي بالمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية لدى كافة الافراد في المجتمع، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والتلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، تلعب دورا مهما في نشر المعلومات المفيدة حول مشروع تنمية الأسرة المصرية، مثل مكونات المشروع والفوائد التي يمكن أن يحققها ورفع الوعي؛ حيث يحتاج المجتمع إلى فهم أهمية تنمية الأسرة ودورها في النمو الاقتصادي والاجتماعي.

txt

عبر مركز السيطرة الموحد.. محافظ الغربية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات

وأضاف رحمي أنه يمكن لوسائل الإعلام توفير مقالات وبرامج تعريفية تسهم في رفع الوعي بالتحديات والفرص التي تواجه الأسرة المصرية وكيفية التعامل معها وتشجيع المشاركة؛ حيث يمكن للاتصال والإعلام أن يلعبا دورا بارزا في تشجيع المجتمع على المشاركة الفعالة في مشروع تنمية الأسرة.

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية التواصل الاجتماع التوعية التلف العمل القومي القومي لتنمية الأسرة المصرية اللجنة القضية السكانية القطاع الحكومى القط المشروع القومي لتنمية الأسرة المصري المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المش المشاركة الفعالة المشروع القومي المشاركة المجتمع المدن المجتمعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

موضوعات متعلقة

"طنطا" ضمن أعلى 10 جامعات في معامل الاستشهادات بتصنيف Webometrics

محافظ الغربية: إجراءات حاسمة لضبط الأسعار بجميع المراكز والمدن

تشميع 14 محلا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق بالمحلة

مصادرة 159 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

ضبط 9 تجار سجائر جملة للبيع بأزيد من التسعيرة في الغربية

محافظ الغربية يتابع نسب تنفيذ المشروعات لتذليل جميع العقبات

محافظ الغربية يناقش مشروع موازنة العام المالي الجديد

عبر مركز السيطرة الموحد.. محافظ الغربية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات

ترشيحاتنا

بين الضبط والإحضار.. مصير الفنانة نسرين طافش بعد حبسها

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد السعودي يقلد أمير الكويت قلادة الملك عبدالعزيز

مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة والإعلان الرسمي الجمعة

عفت نصار: لا بد من استقالة اتحاد الكرة.. وفيتوريا فاشل

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

حتى 15 فبراير| مد فترة التقديم في وظائف التعليم والبريد والطب الشرعي.. من خلال هذا الرابط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ