بسبب حلاوة المولد.. جنايات طنطا تنظر أولى جلسات محاكمة عجوز أنهى حياة جارته

تنظر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم أولي جلسات محاكمة عجوز أنهي حياه جارته لخلاف علي علبة حلاوة المولد أثناء نزولها من الاتوبيس بواسطة استخدام سلاح أبيض سدد بطعنات غادرة في أماكن متفرقة من جسدها و لفظت أنفاسها الأخيرة أمام مرأي المارة بالطريق العام بمنطقة الاستاد .



وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية اعطي توجيهاته بإحالة المتهم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه القتل العمد مع الترصد من جهه المتهم بإنهاء حياة السيدة المتهم .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا بالواقعة.

كما باشرت قوة أمنيه دورها بالانتقال إلى محل البلاغ وتبين أقدام شخص على الاعتداء على سيدة تدعي نادية.م.ا ح " 52 سنة ومقيمة بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،حيث سدد لها عدة ضربات بسلاح أبيض في البطن والصدر.



وكشفت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية أن المجني عليها جارة المتهم وجميعهم مقيمين بمنطقة قحافة بمدينة طنطا،وسبب اعتداء الأخير علي المجني عليها خلافات الجيرة بينهم.

وتابعت مصادر طبية داخل مستشفي طنطا الجامعي ان سبب الوفاه لتلك السيدة جاء جراء تعرضها لأكثر من 7 ضربات .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.