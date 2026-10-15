التحالف : دمرنا مخازن للصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي في جبال صنعاء

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن 1104 صواريخ و 1135 مسيرة أطلقت على المملكة العربية السعودية منذ بدء العمليات.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في كلمته في مؤتمر صحفي،: استهدفنا أنفاقا للحوثيين في محافظات عدة خلال الأيام الماضية".

وتابع تحالف دعم الشرعية:"لدينا كافة القدرات للتعامل مع الصواريخ الباليستية والمسيرات".



وأكمل تحالف دعم الشرعية في اليمن:"دمرنا مخازن للصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي في جبال صنعاء.. و استهدفنا محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي".