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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبر مركز السيطرة الموحد.. محافظ الغربية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مدار الساعة ، أعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على اراضي املاك الدولة و الزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

 

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وتمكنت الموجه ٢٢ في يومها الثالث من ازالة ١١ حالة بناء مخالف على مساحة ٢٧٩ م٢ ، كما نجحت في إزالة ٧ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة قيراط و١٠ سهم  على اراضي املاك الدولة

كما تمكنت  الوحدات المحلية بالمحافظة من ازالة  حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٤٠ م٢  على الاراضي الزراعية الخاصة، وازالة ١٠ حالات متغيرات مكانية بمساحة ٦١١م  و حالة بناء مخالف على مساحة ١٠٠م٢.

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التعديات على الاراضي الزراعية البن الأحيا إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه إزالة التعديات على الأراضي إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة إزالة التعديات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

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