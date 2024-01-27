انقلاب سيارة محملة بأسمدة على طريق طنطا-كفر الزيات والدفع بأوناش لرفعها.. صور

شهد الطريق الفرعي"طنطا _ كفر الزيات " بمحافظة الغربية تعطل حركة النقل والمواصلات بعد انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالأسمدة بسبب السرعة الزائدة وتم الدفع بأوناش لسحب مركبة والتأكد من سلامه رواد الطريق .



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول انقلاب سيارة نقل محملة بالاسمدة إثر السرعه الزائده وسوء الأحوال الجوية.



انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي موقع انقلاب السيارة النقل بطريق الزراعي "كفر ديما _ الدلجمون" وتبين اصابع قائدها واحد العمال برفقته .



تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي كفر الزيات وتم إعادة تسيير حركة النقل والمواصلات .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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