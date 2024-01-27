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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي: تدمير مستودعات الوقود والطائرات في كيروفوجراد ودنيبروبيتروفسك

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت أن القوات الروسية قصفت مستودعات الوقود وأسلحة الطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كيروفوجراد ودنيبروبيتروفسك.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان "تم ضرب ما يلي: نظام الصواريخ المضادة للطائرات إس-300 في منطقة تشيركاسي، ومستودعات الوقود والطائرات في منطقتي كيروفوجراد ودنيبروبيتروفسك"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وتعرضت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف في 102 منطقة.

وفي وقت سابق أفيد أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 250 جنديا في اتجاه دونيتسك.

بالإضافة إلى ذلك، صد الجيش الروسي خمس هجمات شنتها طائرات هجومية أوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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