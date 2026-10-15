قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح سابع هدافي دوري أبطال أوروبا خلال آخر 5 سنوات
آخر موعد لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026 .. المساحات والمدن المتاحة
إعادة فتح المسارات الجوية بين العراق والكويت
نتنياهو: تحدثت مباشرة مع أحمد الشرع بشأن الطائفة الدرزية
هل تتبدل الأرقام؟.. تفاصيل أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز في مصر
موعد مباراة طرابزون سبور وكوبس الفنلندي وموقف محمد صلاح والقنوات الناقلة
هجوم بـ10 مسيرات وصواريخ يستهدف مطار الملك خالد.. التحالف يكشف التفاصيل
برلمانية : الاعتداءات على السعودية تشعل التوتر وتهدد الاستقرار الإقليمي
ارتفاع الدولار يضغط على أسعار السلع.. وتوقعات بتثبيت الفائدة وسط تحديات القوة الشرائية
التحالف : 19وفاة و364 إصابة في الاعتداءات الحوثية على مطارات السعودية
رئيس هيئة الطيران اللبناني في حوار لـ «صدى البلد»: لبنان تستعد لافتتاح مطارها الجديد أواخر نوفمبر .. ونرحب بالشركات المصرية للتشغيل
أسعار الأدوية.. دراسة تقتصر على تحريك أسعار 40 صنفًا وليس 400
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد تميم خلاف

الرئيس اللبناني و السفير المصري
الرئيس اللبناني و السفير المصري
أ ش أ

تسلّم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اليوم الخميس في قصر بعبدا، أوراق اعتماد سفير مصر لدى لبنان تميم هاني عبد المنعم خلاف، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين اللبناني السفير عبد الستار عيسى، والمدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.

ونقل السفير خلاف إلى الرئيس عون تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، ومؤكدا العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان ومصر.

من جهته، حمّل الرئيس عون السفير المصري تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى .

عون أوراق اعتماد سفير مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

البحرية الايرانية

الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية قرب مضيق هرمز

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الياباني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

المركزي الصيني

محافظ المركزي الصيني يدعو إلى معالجة شاملة لاختلالات الاقتصاد العالمي

سفارة مصر فى تيرانا

سفارة مصر فى تيرانا تهيب بالمصريين المقيمين بألبانيا بتوخى الحذر والابتعاد عن أماكن المظاهرات

بالصور

ماذا يحدث عند تناول الجوافة على الريق؟.. تقوي المناعة وتنقص الوزن

فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد