الرئيس اللبناني يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد تميم خلاف

تسلّم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اليوم الخميس في قصر بعبدا، أوراق اعتماد سفير مصر لدى لبنان تميم هاني عبد المنعم خلاف، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين اللبناني السفير عبد الستار عيسى، والمدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.

ونقل السفير خلاف إلى الرئيس عون تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، ومؤكدا العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان ومصر.

من جهته، حمّل الرئيس عون السفير المصري تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى .