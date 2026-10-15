رسميا.. الأردن ينضم إلى الرابطة العالمية للإدارات الانتخابية

انضمت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن رسميا إلى الرابطة العالمية للإدارات الانتخابية (A-WEB) في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال إدارة الانتخابات.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة أكد، خلال كلمته أمام أعضاء الرابطة والحضور، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات في إدارة الانتخابات، بما يسهم في تطوير الممارسات الانتخابية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمشاركة، معربا عن تقديره لانضمام الهيئة إلى الرابطة.

وأضاف البيان أن انضمام الهيئة يأتي في إطار حرصها على توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز التواصل مع نظيراتها من الإدارات الانتخابية، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير منظومة إدارة الانتخابات بالمملكة.

وتضم الرابطة العالمية للإدارات الانتخابية أكثر من 120 إدارة انتخابية، وتعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب دعم تطوير القدرات المؤسسية والفنية، بما يسهم في الارتقاء بالعمليات الانتخابية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها.