عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطهير ورفع الحشائش بقناة طنطا الملاحية.. شاهد

حملات الري
حملات الري

قامت مديرية الري بمحافظة الغربية برئاسة المهندسه امل حامد وكيل وزارة الري والمهندس عبدالمنعم سفينه مدير ري الغربية بحملة مكبرة لتطهير ورفع الحشائش بالترع والمصارف وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الري والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة العمل علي تطهير الترع والمصارف بصفه دوريه.

رئيس المحلة.. غلق 25 محلا وورشة لمخالفة مواعيد العمل الرسمية


حيث قامت الحملة التي ترأسها المهندس أيمن خطاب مدير ري طنطا و خالد درويش مشرف الري بتطهير وإزالة الحشائش بقناة طنطا الملاحيه لضمان نظافة المجري المائي وسهولة وصول المياه إلى نهايات الترع الفرعيه.

رئيس جامعة طنطا: توفير برامج تعليمية ملائمة لاحتياجات الطلاب


ومن جانبه أشار مدير عام ري الغربية الي أن حملات تطهير الترع والمصارف مستمره وتتم بصورة دورية ويتم متابعتها اول بأول .

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد وجه مسئولي المديرية بالمرور المكثف على كافة الترع والمصارف ومتابعة أعمال التطهير المستمر للمجاري المائية لما سيكون له من مردود جيد على الصحة والنظافة العامة وتحقيق الانسيابية في حركة تدفق المياه خلال الموسم الزراعي..

الموسم الزراعي النظافة العامة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور هانى سويلم الد حملات تطهير الترع والمصارف حملات تطهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع الأعمال بمشروعات القطاع الصحي بمركز طنطا ويوجه بسرعة الانتهاء

ترشيحاتنا

روسيا تسخر من تواصل الرئيس الأمريكي مع الموتى

جريمة تهز القاهرة.. أب ينهي حياة ابنته ويدعى سقوطها من البلكونة

يتماثل للشفاء .. مصادر مقربة تنفي وفاة هاني الناظر بعد تداولها على السوشيال ميديا

مفاجأة شعرية.. روبوت خدمة يثور على العملاء| ما القصة

رئيس وزراء بريطانيا: لن نتردد في مهاجمة الحوثيين مرة أخرى

سعر الذهب الآن في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

فيديو

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ