تطهير ورفع الحشائش بقناة طنطا الملاحية.. شاهد

قامت مديرية الري بمحافظة الغربية برئاسة المهندسه امل حامد وكيل وزارة الري والمهندس عبدالمنعم سفينه مدير ري الغربية بحملة مكبرة لتطهير ورفع الحشائش بالترع والمصارف وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الري والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة العمل علي تطهير الترع والمصارف بصفه دوريه.



حيث قامت الحملة التي ترأسها المهندس أيمن خطاب مدير ري طنطا و خالد درويش مشرف الري بتطهير وإزالة الحشائش بقناة طنطا الملاحيه لضمان نظافة المجري المائي وسهولة وصول المياه إلى نهايات الترع الفرعيه.



ومن جانبه أشار مدير عام ري الغربية الي أن حملات تطهير الترع والمصارف مستمره وتتم بصورة دورية ويتم متابعتها اول بأول .

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد وجه مسئولي المديرية بالمرور المكثف على كافة الترع والمصارف ومتابعة أعمال التطهير المستمر للمجاري المائية لما سيكون له من مردود جيد على الصحة والنظافة العامة وتحقيق الانسيابية في حركة تدفق المياه خلال الموسم الزراعي..