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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال اجتماع مجلس كلية طب الأسنان..

رئيس جامعة طنطا: توفير برامج تعليمية ملائمة لاحتياجات الطلاب

جامعة طنطا
جامعة طنطا

ترأس الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اجتماع مجلس كلية طب الأسنان المنعقد اليوم، بحضور الدكتورة فاتن أبو طالب القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان، والدكتور حاتم أمين عميد الكلية السابق والدكتورة كريمان السودانى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي الشيخ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الكلية.

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خلال كلمته رحب رئيس الجامعة بأعضاء مجلس الكلية، معربا عن سعادته بتواجده في كلية طب الأسنان، مؤكداً على الدعم المستمر من إدارة الجامعة للكلية، موجها بضرورة تطوير منظومة دعم الطلاب الوافدين بالكلية، وتوفير كافة السبل والآليات اللازمة لجذب المزيد من الطلاب وتوفير برامج تعليمية ملائمة لاحتياجاتهم، وبيئة تعليمية متميزة ومحفزة للطلاب الوافدين.

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وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بإنشاء مركز لرعاية ودعم الطلاب الوافدين، يتوفر به العديد من الخدمات للتيسير على الطلاب الوافدين، بمكان واحد مجهز بأحدث التقنيات وفريق عمل كبير مدرب على متطلبات العمل، موجهاً بضرورة توجيه الطلاب للمركز لاستيعاب كافة احتياجاتهم فور وصولهم إلى الجامعة، وقدمت عميدة الكلية درع مجلس الكلية لرئيس الجامعة، تقديراً لجهوده في الارتقاء بالجامعة وكلياتها.

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