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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بمكتبة صباح اليوم مع رؤساء حي اول وثان ومركز طنطا ومديري الإدارات الهندسية والمالية والإسكان بالديوان العام .

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وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن حيث ناقش المحافظ نسب تنفيذ (شارع النحاس،شارع ترعة الشيتي ،شارع قطيني،شارع خرسيت كفر عصام، محور طريق المعامل، مركز خدمات مصر،بديل وحدة الصيانة،محطة إنتاج البيض،توسعة كوبري قحافة ،توسعة كوبري سكة المحلة،تطوير محيط السيد البدوي،رصف طريق الملاحة) والتي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

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وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

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وشدد رحمي على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

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