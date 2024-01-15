تحصين 43 ألف طائر بلقاح مضاد لـ الإنفلونزا في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم "الاثنين"، جهود مديرية الطب البيطري لتحصين 43040 طائراً متنوعاً بلقاح إنفلونزا الطيور، برئاسة الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمدريرية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحصين 43040 طائراً متنوعاً ضد الأمراض الوبائية، وذلك في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن.

وتابع، أنه تم أيضا سحب 115 عينة ما قبل البيع من 8 مزارع بإجمالي 29000 طائر، ومنح 13 تصريح نقل للطيور الحية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.