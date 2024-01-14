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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطلق المرحلة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من برنامج" المرأة تقود "، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذي يستمر على مدار ثلاثة أسابيع ب 15 يوما تدريبيا، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفر الشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور هاني بيومي، مدرب المهارات الإدارية وتطوير الذات، وسامر النجار، وأماني طه، ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.


وفي بداية كلمته، أشاد محافظ كفر الشيخ، بالتعاون والدور الوطني البناء والهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ إستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، قائلا:" الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، وكان لمحافظة كفر الشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التي تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن برنامج "المرأة تقود" يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثاني وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

ومن جانبه، قال نائب محافظ كفر الشيخ، أنه تم إطلاق برنامج "المرأة تقود" لتأهيل وتدريب السيدات ليكونوا قادرين على القيادة، وتحسين أدائها في العمل، وتنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية التي تؤهل المرأة للقيادة، بمختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة؛ وفقا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقا مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ لافتا، أن البرنامج يستمر على مدار 15 يوما تدريبيا ب 3 أسابيع في الفترة من 14 يناير حتى ٤ فبراير القادم، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، مقدما خالص الشكر للقائمين على البرنامج.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية أكاديمية الوطنية للتدريب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القيادة السياسية الولاء والانتماء للوطن الوطنية للتدريب

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