عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح معرض " معا ضد الغلاء " بحي ثان طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية. 

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأحد لمعرض معا ضد الغلاء بالساحة الشعبية بحي ثان طنطا. 

وتفقد المحافظ، المعرض واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعارض التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج مشيدا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، بجانب كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك. 

التقى رحمي بالمواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، موجهين الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى. 

أشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا أن المحافظة تضم عددا كبيرا من المنافذ المتنوعة ما بين ثابت ومتحرك تغطى نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وقامت المحافظة بافتتاح عدد من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار معا ضد الغلاء بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيرة من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

أمطار غزيرة ورعدية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أمم إفريقيا| مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى موزمبيق

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

ترشيحاتنا

"الصحفيين": مد الاشتراك في مشروع العلاج حتى 31 يناير

متحدث الوزراء: الحكومة تعمل بشكل مستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية.. فيديو

كابوس إسرائيل| 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

السوبر الإسباني.. ريال مدريد يتسلح بالقوة الضاربة أمام برشلونة

الجامعة العربية والصين: حل الدولتين الأساس لأية ترتيبات مستقبلية

رسالة طمأنة من الحكومة لـ المواطنين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

غير متوقعة.. هذه أعراض فيروس كورونا عند الأطفال

فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل هدايا الرئيس السيسي للمصريين في حزمة الحماية الاجتماعية

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ