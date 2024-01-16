عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مع مسؤولي وزارة التخطيط تطوير منظومة المراكز التكنولوجية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مع مسؤولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد حميدو هندي مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات ، والعميد أحمد طعيمة مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بمحافظة الغربية والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بمركز ومدينة طنطا حيث يتم تطوير المركز ورفع كفاءته وربط المركز بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بكل القطاعات ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

 

كما ناقش المحافظ مع مسؤولي الوزارة المبادرة التي سيتم إطلاقها من خلال المركز التكنولوجي بالديوان العام لتقديم عدد (48) خدمه خاصة بمراكز المدن والأحياء من خلال المركز التكنولوجي بالديوان العام وتتمثل تلك الخدمات في (صلاحية موقع- رخص بناء- إشغالات- إعلان- محال عامة- سداد أقساط أو مديونيات).

txt

جنايات طنطا تنظر ثاني جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة عروسه بمنزل والدها

وخلال الاجتماع اتفق المحافظ مع مسؤولي الوزارة على زيارة مبنى مجلس مدينة المحلة الذي يتم إنشاؤه حاليا لمعاينة الموقع المحدد للمركز التكنولوجي والتنسيق بخصوص أي أعمال إنشائية مطلوبة للمركز أثناء التأسيس.

 

وأشاد رحمي بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتعاونها مع المحافظة بشأن تطوير الأداء وتيسير الإجراءات من خلال دعم تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة وتوفير مزيد من الخدمات التكنولوجية للتيسير على المواطنين خاصة مع بعد المسافات بين القرى والمدن، مشيرا إلى أن محافظة الغربية حريصة علي تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن.

txt

جنايات طنطا تنظر جلسة محاكمة سيدة وزوجها نحرا رقبة والد طليقته

ومن جانبه أكد اللواء محمد حميدو،  حرص الوزارة بالتعاون مع محافظة الغربية على تطوير وتحسين الأداء والاتجاه للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والحفاظ علي قواعد البيانات الحكومية، مشيرا إلى الاهتمام بتوسعة أنشطة منظومة المحليات والعمل علي تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG-20240116-WA0080
IMG-20240116-WA0080
IMG-20240116-WA0081
IMG-20240116-WA0081
IMG-20240116-WA0083
IMG-20240116-WA0083
IMG-20240116-WA0082
IMG-20240116-WA0082
IMG-20240116-WA0078
IMG-20240116-WA0078
IMG-20240116-WA0077
IMG-20240116-WA0077
الدكتور طارق رحمي الخدمات التكنولوجية التنمية الاقتصادية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور محمود الخدمات للمواطنين المركز التكنولوجي المصر المراكز والمدن المحلي المراكز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

ترشيحاتنا

أسامة ربيع يكشف كيف تأثرت قناة السويس بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

إيران تحذر: عودة الهدوء للمنطقة يتطلب إنهاء الحرب على غزة بشكل عاجل

مصر تفتح ذراعيها لابن غزة| أم الدنيا تداوي جراح وائل الدحدوح.. تفاصيل عملية الإجلاء

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد

سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق.. برخص التراب وكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات خرافية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ