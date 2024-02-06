جامعة" بني سويف التكنولوجية" تنظم ورشة عمل بعنوان" كوني رائدة"

تحت رعاية الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، نظمت وحدة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة بالتعاون مع مركز UICC ورشة عمل بعنوان "كوني رائدة" للتدريب على أسس ريادة الأعمال وربط الخريجات بسوق العمل، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لدعم ورعاية مختلف الإستراتيجيات المعنية بتأهيل وتمكين المرأة، حاضر فيها د. غادة طوسون منسق عام الوحدة ومدير مركز ربط الجامعة بالصناعة.

تضمنت الورشة تسليط الضوء على محاور ريادة الأعمال، وسمات رائد الأعمال، وكيفية اختيار المشروعات، ومراحل التفكير التصميمي للأفكار الريادية، وتعريف الشركات الناشئة وأدوات التحليل، وخطط العمل ومراحلها ومتطلبات كل مرحلة منها، وتعريف الطالبات بأهمية دراسة احتياجات العميل، وخطوات تطوير فكرة المشروع وتحويلها إلى حقيقة ملموسة.

وأكد الدكتور جان أن الجامعة تحرص علي تنفيذ عدد من الورش والبرامج التدريبية للطلاب والتي تساعدهم على إطلاق أفكار مشاريعهم المتميزة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، موضحًا أن فكرة ورؤية ريادة الأعمال بالمقام الأول تهدف إلى إنشاء مجتمع مصري معرفي مبدع ومبتكر ومنتج، وتحويل الفكرة إلى مشروع ملموس يعود بالنفع على صاحب المشروع والمجتمع.

جدير بالذكر أن وحدة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة ودعم ذوي الهمم تهدف إلى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها، والتصدي والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة داخل الجامعة وخارجها، وإزالة الآثار المترتبة عليها سواء اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية، ودعم ذوي الهمم وحماية حقوقهم ودمجهم في نطاق الجامعة والمجتمع، ونشر الوعي والثقافة، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في هذا المجال.