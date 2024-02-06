عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة" بني سويف التكنولوجية" تنظم ورشة عمل بعنوان" كوني رائدة"

صدى البلد

تحت رعاية الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، نظمت وحدة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة بالتعاون مع مركز UICC ورشة عمل بعنوان "كوني رائدة" للتدريب على أسس ريادة الأعمال وربط الخريجات بسوق العمل، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لدعم ورعاية مختلف الإستراتيجيات المعنية بتأهيل وتمكين المرأة، حاضر فيها د. غادة طوسون منسق عام الوحدة ومدير مركز ربط الجامعة بالصناعة.

تضمنت الورشة تسليط الضوء على محاور ريادة الأعمال، وسمات رائد الأعمال، وكيفية اختيار المشروعات، ومراحل التفكير التصميمي للأفكار الريادية، وتعريف الشركات الناشئة وأدوات التحليل، وخطط العمل ومراحلها ومتطلبات كل مرحلة منها، وتعريف الطالبات بأهمية دراسة احتياجات العميل، وخطوات تطوير فكرة المشروع وتحويلها إلى حقيقة ملموسة.

وأكد الدكتور جان أن الجامعة تحرص علي تنفيذ عدد من الورش والبرامج التدريبية للطلاب والتي تساعدهم على إطلاق أفكار مشاريعهم المتميزة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، موضحًا أن فكرة ورؤية ريادة الأعمال بالمقام الأول تهدف إلى إنشاء مجتمع مصري معرفي مبدع ومبتكر ومنتج، وتحويل الفكرة إلى مشروع ملموس يعود بالنفع على صاحب المشروع والمجتمع.

محافظ بني سويف: انتظام حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعة

جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم الدورة الكورية المتقدمة لتعزيز التنوع الثقافي

جدير بالذكر أن وحدة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة ودعم ذوي الهمم  تهدف إلى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها، والتصدي والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة داخل الجامعة وخارجها، وإزالة الآثار المترتبة عليها سواء اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية، ودعم ذوي الهمم وحماية حقوقهم ودمجهم في نطاق الجامعة والمجتمع، ونشر الوعي والثقافة، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في هذا المجال.

مشروعا وحدة تكافؤ الفرص لمشروعات مختلف لقيادة السياسية قتصاد غادة طوسون فكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

ترشيحاتنا

نسبة النجاح 71%.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء : إعادة النظر في نطاقات الارتفاعات للمباني الفندقية

الأرجنتين تعلن نقل سفارة بلادها إلى القدس

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب منتخب مصر.. القرار الرسمي خلال ساعات

يعاني من صدمة نفسية.. هل يعتزل محمد أبو جبل كرة القدم؟

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. ياسمين عز تفجر مفاجأة عن زواجها.. صور إنجي خطاب بعد اعتزالها.. تحذير من حلويات تباع بالأسواق تسبب مرضا خطيرا

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

متجوزة في السر.. إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. صور

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

فيديو

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ