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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم الدورة الكورية المتقدمة لتعزيز التنوع الثقافي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت جامعة بني سويف التكنولوجية،  أنه قد نظم مركز اللغة الكورية، الدورة الكورية المتقدمة لطلاب جامعة بني سويف التكنولوجية لتعزيز التنوع الثقافي وتوسيع الآفاق وتبادل الأفكار، للمساهمة في تعميق العلاقات بين الشعبين المصري والكوري، ونشر الثقافة الكورية على نطاق واسع.

بدأت الدورة بتعريف طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية على أسماء الدول والوظائف الكورية، بالإضافة إلى التعرف على بعض المعلومات الخاصة باختبار الكفاءة في اللغة الكورية "TOPIK" وهو اختبار لقياس الكفاءة في اللغة الكورية لغير الناطقين بها في دولةكوريا الجنوبية.

كما تعرف طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية على الأماكن والأفعال، والأرقام الكورية التقليدية ليستطيعوا التحدث والسؤال عن الأسعار والأعمار، بالإضافة إلى تعلم بعض كلمات اللغة اليومية، والمقاطع، وكيفية السؤال عن العمر والإجابة عليه.

وفي نهاية الدورة تعرف طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية على المناصب، ومكونات غرف المنزل، والأثاث، واستطاع الطلاب اجتياز بعض الألعاب الممتعة باستخدام الأرقام.

واختتمت الدورة بتنظيم يوم ترفيهي مصري كوري مميز، تناول فيه الطلاب بصحبة المتطوعين الكوريين وجبات مصرية وكورية تقليدية، كالكشري المصري، والكيمتشي الكوري، بالإضافة إلى التنزه في مركب نيلي للاستمتاع بسحر الطبيعة المصرية وجمالها الخلاب.

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