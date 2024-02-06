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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: انتظام حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعة

صدى البلد

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير  العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22  لإزالة التعديات ، في أسبوعها الثاني ، منذ انطلاقها السبت قبل الماضي ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف 

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جاء ذلك  خلال مناقشة للتقرير اليومي ،الذي  يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن الإشارة  إلى أنه تم أمس إزالة 8 حالات تعد ، ليصل  إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، إلى 127حالة تعد (87على أراضي أملاك الدولة + 40 حالة تعد على أرض زراعية خاصة ) وذلك في الفترة من  27 يناير الماضي وحتى  4 فبراير الجاري  

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى التي تنتهي في 16 فبراير الجاري، ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبرايرإلى 15 مارس،على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  2024

بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مرحلة الأولى لقيادة السياسية لمرحلة الأولى

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