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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشيد بجهود الجامعة في تنفيذ فعاليات مهرجان" إبداع"

صدى البلد


ثمن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التعاون وجهود جامعة بني سويف في تنفيذ فعاليات مهرجان" إبداع"  في نسخته الـ 12 الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن النسخة الـ 12 لمهرجان" إبداع" الذي تتبناه وترعاه القيادة السياسية،ويستهدف تعزيز  تنمية ودعم المواهب الفنية والأدبية لدى طلاب الجامعات المصرية، وتحفيز الشباب المصري على الارتقاء بفكرهم ووعيهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية.


كما أثنى محافظ بني سويف على التعاون البناء بين المحافظة وجامعة بني سويف "بقيادة الأستاذ الدكتور منصور حسن" والتي لا تألو جهداً في الاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة، إيماناً بأهميتها في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب ومشاركتهم والسعى الحثيث لاكتشاف وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم واسثثمار الحماس والحيوية لدى الشباب.

جاء ذلك خلال متابعته لمستجدات ونتائج الأنشطة و المسابقات التي يتم تنظيمها  ضمن فعاليات مهرجان " إبداع" والذي تقوم عليه تنفيذه جامعة بني سويف  بالتعاون في ظل تنسيق وتعاون مع المحافظة ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لوزارة التنمية المحلية ، بالتركيز وتسليط الضوء على فعاليات المهرجان ، في نسخته الثانية عشر في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا وأكاديمياتها الحكومية والخاصة.

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حيث يواصل المهرجان فعالياته ومسابقاته في مختلف المجالات الفنية والأدبية والعلمية ، والتي أسفرت عن تصعيد 3 طلاب ، وهم : الطالب عبدالرحمن على فتحي في مسابقة شعر العامية ، والطالبة سيلفيا اشرف في مسابقة الرواية ، والطالب زياد محمد فاضل في مسابقة المراسل التلفزيوني غير متخصصين، وذلك للتحكيم النهائي لمسابقة إبداع والمقرر إجراؤه بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظه الإسكندري

وتم  تصعيد  5 طلاب فى الفن التشكيلى  وطالب فى الانشاد الديني للتصفيات النهائية  في المسابقة ، حيث تأهل الطالب إسلام أحمد فتحى ، الطالب أحمد شوقى سيد ، الطالب مكاريوس راضى يوسف ، الطالب أمير عمر سلطان أمين ، الطالب السيد بيكار السيد ،للتصفيات النهائية بالمسابقة في مجال الفنون التشكيلية (اشغال فنية) ، بجانب تصعيد الطالب عبد الرحمن أحمد محمد فى مجال الإنشاد الديني، وتصعيد الطالب محمد هشام عبد اللطيف بالفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية للتصفيات النهائية بمسابقة ابداع(الموسم الثاني عشر) في مجال الفنون التشكيلية (اشغال فنية)

كما تجدر الإشارة إلى أن مسابقة إبداع تُعد أحد أهم المشروعات القومية فى مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية

 

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