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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: نمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية والسياحية

محافظ بني سويف، الدكتور
محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم

أكد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، امتلاك المحافظة العديد من المقومات والفرص الاستثمارية والسياحية، مشيرًا إلى المشروعات القومية المنفذة والجاري تنفيذها والتي تجاوزت الـ 140 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، والتي أحدثت طفرة ملموسة في مستوى الخدمات والمرافق، وجعلت من المحافظة منطقة واعدة استثماريًا وتنمويًا.


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم "الاثنين"، بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، في حضور بلال حبش نائب المحافظ، في إطار الترتيب لتنظيم زيارة لبعض سفراء دول أمريكا اللاتينية للمحافظة، للوقوف على أرض الواقع على ما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية واستثمارية، في إطار الجهود الحكومية المشتركة لدعم محافظات مصر في القطاعات الاقتصادية.

وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى امتلاك المحافظة للعديد من المقومات والميزات النسبية في قطاع الاتصالات منها المشروع الطموح في مجال تكنولوجيا الاتصالات بالتعاون مع سيسكو العالمية، بجانب القرية الذكية التي تقام على مساحة 50 فدانًا، وجامعة تكنولوجية مميزة، ومشروع التحول الرقمي الجاري الذي يجري تنفيذه بخطى جيدة ضمن المشروع القومي بالقطاع.

وقال المحافظ إن من أهم المشروعات، التي يتم تنفيذها تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، مشاريع المراسي السياحية، والميناء الجاف بمنطقة كوم أبوراضي، ومشروع مدينة صناعية زراعية على مساحة 147 فدانًا في مجال النباتات الطبية والعطرية، والنهوض بمحمية كهف سنور، ومنطقة الحيبة، ومشروع تطوير كورنيش النيل، وتطوير واحة هرم ميدوم وأثر ذلك في جذب الوفود السياحية خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى موقع المحافظة المتميز وقربها من العاصمة الإدارية، خاصة وأن طريق بني سويف - العاصمة الإدارية، محور واعد للتنمية.

من جانبه، أشار السفير أشرف منير إلى أن العلاقات المصرية اللاتينية تشهد زخمًا كبيرًا في الوقت الراهن لتطوير جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، في ظل توجهات القيادة السياسية للانفتاح على العالم، وفتح آفاق جديدة لعلاقات دولية مميزة، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال بمحافظة بني سويف.

وقال إن بني سويف من أهم محافظات الصعيد التي تمتلك مقومات سياحية، ومع اهتمام القيادة السياسية بالصعيد في آخر 10 سنوات من خلال المشروعات القومية، أصبحت المحافظة من المناطق الجاذبة للاستثمار.

وعقب اللقاء قام السفير بزيارة تفقدية لبعض المشروعات والمناطق السياحية على مستوى المحافظة، تمهيدًا لتنظيم الزيارة المرتقبة من عدد من سفراء دول أمريكا اللاتينية.

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