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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

وفد من جامعة بني سويف الأهلية يشارك في برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية

صدى البلد

شارك وفد من جامعة بني سويف الأهلية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، في فعاليات برنامج التوعية المجتمعية بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار مبادرة «أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن»، التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكنيسة المصرية.

ويحاضر في فعاليات البرنامج أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 10 جامعات، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي، والدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية.

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وأوضح الدكتور منصور، أن الهدف من البرنامج هو توعية شباب الجامعات من الجنسين بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ علي الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها من أجل الحفاظ علي مجتمع آمن وأجيال قوية قادرة علي دفع قاطرة التنمية والتقدم وإيجاد الحلول للحد من ظواهر العنف الأسري والجريمة في المجتمع.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل محاضرات وورش عمل وحوارات مفتوحة عن موضوعات تتضمن الانتماء وتعزيز الهوية، والحرية الشخصية والتعبير عن الرأي والعلاقة بينهما، وقيمة الحياة في الإسلام وكيفية مواجهة شعور كراهية الحياة، وقيمة الوقت وكيفية استثماره، وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وخطورة المخدرات وأثرها السلبي علي الفرد والمجتمع وآليات فهم النص الديني وضوابطه.

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التوعية الأسرية والمجتمعية الدكتور منصور حسن العالمي للفتوى الإلكترونية بني سويف الأهلية بني سويف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمدينة شرم الشيخ برنامج التوعية الأسرية ة الشباب والرياضة ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأنشطة الطلابية مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكتروني مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مركز الأزهر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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