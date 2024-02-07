وزير الخارجية الجزائري يبحث مع «بلينكن» تطورات الأوضاع في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه عطاف، أمس /الثلاثاء/ من وزير الخارجية الأمريكي.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن، وذلك بهدف تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التحفظية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن مشروع القرار يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، و إلى ضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو شروط، مع تأكيد رفض مجلس الأمن لمحاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم.

وبحسب البيان، اتفق الوزيران على تعزيز التواصل بناء على تطورات الأوضاع على الأرض وفي إطار مجلس الأمن.