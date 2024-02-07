عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القيء الدموى| الأسباب والأعراض والعلاج

القئ الدموي
القئ الدموي

القيء الدموي (التقيؤ الدموي) هو حالة تتميز بإخراج الدم مع القيء. قد يكون الدم مرئيًا بشكل واضح أو يكون مختلطًا بالقيء، إليك بعض المعلومات حول الأسباب والأعراض والعلاج المحتملة للقيء الدموي،بحسب ما نشره موقع هيلثي:

حماس تقترح إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل

لاستعادة الهدوء التام.. حماس تقترح إجراء محادثات مع إسرائيل

أسباب القئ الدموي

قرحة المعدة أو قرحة الاثنى عشر: يمكن أن تسبب القرحة الهضمية نزفًا في الجهاز الهضمي وبالتالي تسبب القء الدموي.
التهاب المعدة أو التهاب الأمعاء: يمكن أن يتسبب التهاب المعدة (التهاب المعدة الحاد أو التهاب المعدة المزمن) أو التهاب الأمعاء في القء الدموي.
انسداد الأمعاء: قد يحدث انسداد في الأمعاء يتسبب في زيادة الضغط على الجهاز الهضمي ويؤدي إلى القء الدموي.
الأورام الهضمية: بعض الأورام في الجهاز الهضمي قد تسبب القء الدموي، مثل سرطان المعدة أو سرطان المريء.
الإصابة الجراحية أو الإصابة الجراحية السابقة: يمكن أن تسبب الإصابة الجراحية في نزيف داخلي يتسبب في القء الدموي.
استخدام بعض الأدوية: بعض الأدوية مثل المضادات الالتهابية غير الستيرويدية (NSAIDs) يمكن أن تزيد من خطر القء الدموي.


أعراض القيء الدموي

القيء المصحوب بدم (أحمر أو بني) أو تجعدات دموية في القيء.
الشعور بالدوار أو الإغماء.
آلام في البطن أو الظهر.
صداع شديد.
إسهال أو امساك.


علاج القيء الدموي

يعتمد العلاج على السبب الأساسي للقيء الدموي وقد يتضمن:

العلاج الدوائي للتحكم في النزيف وعلاج الحالة الأساسية مثل استخدام مضادات الحموضة لعلاج قرحة المعدة.
العمليات الجراحية في بعض الحالات الشديدة عندما يكون هناك احتياج للتدخل الجراحي للتوقف عن النزيف.
من المهم استشارة الطبيب في حالة القيء الدموي لتقييم الحالة وتشخيص السبب الأساسي ووضع خطة علاج مناسبة.

القء الدموي الدم الأسباب والأعراض والعلاج القيء الدموي العلاج المحتملة للقيء الدموي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

دعاء الإسراء والمعراج.. بـ7 كلمات يتولى الله أمورك ويفرج كربك فردده الليلة

موضوعات متعلقة

بعد رجوع هاني الناظر .. أسباب الإصابة بسرطان الدم

بعد عودة هاني الناظر للجمهور .. اكتشف مضاعفات علاج سرطان الدم

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

خيري رمضان: دخلت في غيبوبة ونقلت للعناية المركزة بعد حصولي على دواء السكر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة الصفراء

فواكه تساعد على خفض ضغط الدم

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

هل يجوز الوضوء والصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

تبدأ من مغرب اليوم.. أهم أعمال ليلة الإسراء والمعراج

فئات معفاة من الرسوم القضائية وفقا لقانون العمل الجديد| تعرف عليها

الأوقاف تعلن عن وظيفة إمام وخطيب بمسجد سيدي العارف بالله بسوهاج

مصري ودولارات.. سقوط أخطر عصابة لتزوير العملة بالدقهلية

الأرصاد الجوية: ليس هناك أي فرص لسقوط الأمطار حتى الأسبوع القادم

وزير التعليم يتفقد التدريبات الذهنية والبدنية للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

حزنوا على فراقه فاستعانوا بالبحر.. طفلان يتصرفان بغرابة لتخليد ذكرى والدهما| صور

أحزان محمد منير فى 18 يوما.. ودع شقيقته واثنين من رفقاء دربه

أغرب وسائل التخسيس.. تعرف عليها

فيديو

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ