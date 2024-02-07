القيء الدموى| الأسباب والأعراض والعلاج

القيء الدموي (التقيؤ الدموي) هو حالة تتميز بإخراج الدم مع القيء. قد يكون الدم مرئيًا بشكل واضح أو يكون مختلطًا بالقيء، إليك بعض المعلومات حول الأسباب والأعراض والعلاج المحتملة للقيء الدموي،بحسب ما نشره موقع هيلثي:

أسباب القئ الدموي

قرحة المعدة أو قرحة الاثنى عشر: يمكن أن تسبب القرحة الهضمية نزفًا في الجهاز الهضمي وبالتالي تسبب القء الدموي.

التهاب المعدة أو التهاب الأمعاء: يمكن أن يتسبب التهاب المعدة (التهاب المعدة الحاد أو التهاب المعدة المزمن) أو التهاب الأمعاء في القء الدموي.

انسداد الأمعاء: قد يحدث انسداد في الأمعاء يتسبب في زيادة الضغط على الجهاز الهضمي ويؤدي إلى القء الدموي.

الأورام الهضمية: بعض الأورام في الجهاز الهضمي قد تسبب القء الدموي، مثل سرطان المعدة أو سرطان المريء.

الإصابة الجراحية أو الإصابة الجراحية السابقة: يمكن أن تسبب الإصابة الجراحية في نزيف داخلي يتسبب في القء الدموي.

استخدام بعض الأدوية: بعض الأدوية مثل المضادات الالتهابية غير الستيرويدية (NSAIDs) يمكن أن تزيد من خطر القء الدموي.



أعراض القيء الدموي

القيء المصحوب بدم (أحمر أو بني) أو تجعدات دموية في القيء.

الشعور بالدوار أو الإغماء.

آلام في البطن أو الظهر.

صداع شديد.

إسهال أو امساك.



علاج القيء الدموي

يعتمد العلاج على السبب الأساسي للقيء الدموي وقد يتضمن:

العلاج الدوائي للتحكم في النزيف وعلاج الحالة الأساسية مثل استخدام مضادات الحموضة لعلاج قرحة المعدة.

العمليات الجراحية في بعض الحالات الشديدة عندما يكون هناك احتياج للتدخل الجراحي للتوقف عن النزيف.

من المهم استشارة الطبيب في حالة القيء الدموي لتقييم الحالة وتشخيص السبب الأساسي ووضع خطة علاج مناسبة.