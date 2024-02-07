لاستعادة الهدوء التام.. حماس تقترح إجراء محادثات مع إسرائيل

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرًا عاجلا نقلا عن “رويترز”، أن حماس تقترح إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى، لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام.

وأوضحت القناة أن حماس اقترحت أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية.



رد حماس على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار يقترح مرحلة أولى مدتها 45 يوما لتبادل الأسرى والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات.

وكشفت حماس أنها تسعى إلى تبادل الأسرى والمحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية في اقتراح وقف إطلاق النار.

وتقترح حماس مرحلة ثانية يتم فيها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تقترح مرحلة ثالثة مدتها 45 يوما يتم فيها تبادل الرفات والجثث.

