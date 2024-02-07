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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جرده من ملابسه وضربه.. تفاصيل مصرع طـ.ـفل عين شمس على يد والديه

جثة طفل - أرشيفية
جثة طفل - أرشيفية

مأساة طفل عين شمس والذي سطر والده نهاية حزينة له عقب تجريده من ملابسه والتعدي عليه بـ عصا خشبية وخرطوم بسبب كثرة تبول الطفل اللاإرادية، والرد على والديه بطريقة غير لائقة، حيث قام والده بإنهاء حياته بعد وصلة ضرب ثم قامت والدته بوضعه في جوال والقته في مكان تجميع القمامة بشارع الجنينة في عين شمس.

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القصة الكاملة لجريمة طفل عين شمس

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل واقعة طفل عين شمس، حيث تبين العثور على جثمان الطفل من قبل الأهالي وجامعي القمامة داخل جوال، وبالفحص تبين أن الطفل بالغ من العمر 5 سنوات حيث كشف الواقعة شاهد عيان أقر بمشاهدته لسيدة أثناء قيامها بإلقاء الجوال في القمامة.

وشرحت التحقيقات التي باشرتها النيابة في واقعة طفل عين شمس، أن شاهد العيان شاهد سيدة أثناء إلقائها الجوال وتم التوصل إلى السيدة حيث تبين أنها والدته بالغة من العمر 36 سنة - ربة منزل، وتم ضبطها من قبل أجهزة أمن القاهرة وبمواجهتها اعترفت بأن والده وراء ارتكاب الواقعة.

التحريات تكشف مفاجآت في واقعة طفل عين شمس

وكشفت التحقيقات في واقعة طفل عين شمس، أن والد الطفل يعمل جامع خردة بالغ من العمر 39 سنة، وقام بالتعدي على الطفل بعدما جرده من ملابسه بـ عصا خشبية وخرطوم بسبب التبول اللاإرادي والرد بطريقة غير لائقة عليه، فقام بالتعدي عليه حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة وتوفي.

وقالت تحقيقات النيابة في واقعة طفل عين شمس، أن والدة الطفل وضعته في في جوال وخرجت إلى الشارع وقامت بإلقائه في مكان تجميع القمامة بشارع الجنينة في عين شمس، حيث تم العثور على الطفل من قبل جامعي القمامة والأهالي وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من كشف غموض الواقعة.

القبض على والدا طفل عين شمس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثمان طفل في جوال بمنطقة جمع القمامة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان طفل بالغ من العمر 5 سنوات، وتوصلت أجهزة الأمن إلى شاهد رؤية في الواقعة.

حيث تبين من التحريات واقوال شاهد العيان في حادث طفل عين شمس، أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وتوصلت أجهزة الأمن إلى هويتها حيث تبين أنها والدة الطفل الملقي بالغة من العمر 36 سنة، وبعد ضبطها اقرت بان وراء ارتكاب واقعة قتل الطفل والده 39 سنة عامل خردة، وعقب تقنين الإجراءات القت أجهزة الأمن القبض على والد الطفل.

وأقر والد الطفل أمام أجهزة أمن القاهرة بقيامه بتجريد الطفل من ملابسه ثم التعدي عليه بالضرب بعصا خشبية وخرطوم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقيام والدته بوضعه في جوال وإلقائه في مكان جمع القمامة.

عين شمس غرفة عمليات النجدة عصا خشبية ربة منزل جامعي القمامة

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