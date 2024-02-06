شاهد أول رد فعل من أحمد طنطاوي بعد حكم حبسه سنة.. فيديو

التقطت عدسة "صدى البلد" أول مشاهد لرد فعل أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، عقب حكم محكمة جنح المطرية اليوم بحبسه عاما في قضية طباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وظهر طنطاوي خارج المحكمة على مقهى قريب بجوار رفقائه يتناقشون في حكم حبسه وتسديد الكفالة لإيقاف التنفيذ.

وقضت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد طنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.

وتضمن الحكم حرمان طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية مدة خمس سنوات.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.