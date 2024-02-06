حبس| قرار قضائي عاجل ضد أحمد الطنطاوي

قضت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وحبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي سنة مع الشغل وحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات



وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.