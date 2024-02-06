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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تزوير توكيلات الرئاسة.. طنطاوى فى ورطة امام المحاكم..|شاهد

أرشيفية
أرشيفية

رصدت عدسة “صدى البلد” حالة التوتر والقلق التى يعيشها أحمد طنطاوي قبل النطق بالحكم لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.

أحمد طنطاوي وزوجته..

ووصل منذ قليل لمحكمة جنح المطرية، أحمد طنطاوي وزوجته، لحضور جلسة محاكمته ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

أحمد طنطاوي

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