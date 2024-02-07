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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كواليس حكم حبس أحمد طنطاوي في قضية توكيلات الانتخابات الرئاسية ورد فعل المتهم

صدى البلد

كشف تسجيل صوتي للمحامية نهى الجندي  عن كواليس الحكم على احمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق بالحبس سنة في قضية تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية. 

وقالت الجندي ان الحكم الصادر من محكمة جنح المطرية حكما رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب نفس الفعل خاصة ان الانتخابات الرئاسية كانت نزيهة والمواطنين حرروا توكيلاتهم للمرشحين حينها بكل حرية وان طنطاوي زور توكيلات وارتكب جريمة تستحق العقاب. 

 

والتقطت عدسة "صدى البلد" اول مشاهد لرد فعل احمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق عقب حكم محكمة جنح المطرية اليوم بحبسه عام في قضية طباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وظهر طنطاوي خارج المحكمة على مقهى قريب بجوار رفقائه يتناقشون في حكم حبسه وتسديد الكفالة لايقاف التنفيذ

وقضت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد طنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.

وتضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية مدة خمس سنوات.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

أحمد طنطاوي محكمة جنح المطرية الانتخابات الرئاسية تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية

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