عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة آثار تحذر من ترميم هرم منكاورع : خطر كبير وغير مدروس

الأهرامات
الأهرامات

كشفت الدكتورة مونيكا حنا، "أستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري"، أسباب اعتراضها على ترميم هرم منكاورع ووصفها عملية الترميم بأنه ليس مشروعا إنما "تبليط الهرم".

وقالت مونيكا حنا خلال استضافتها مع الإعلامية "عزة مصطفى " مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة"صدى البلد"، أن مشروع عملية الترميم لهرم منكاورع غير مدروس ويمثل خطرًا كبيرًا على الهرم لكون لم يتم عمل دراسة وافية بالأحجار المستخدمة في عملية الترميم، مضيفة أنه لا توجد أي تقارير سابقة بأن الهرم يحتاج إلى ترميم من الأساس.

وأشادت بقرار وقف الدولة المشروع لحين فصل اللجنة المشكلة في مدى الحاجة إلى عمل ترميم للهرم، مضيفة أن المجموعة اليابانية المسؤولة عن عملية الترميم لا تملك الخبرة الكافية لترميم الأهرامات.

وتابعت مونيكا حنا المجموعة اليابانية كان كل شغلهم في السابق ترميم المراكب ولم يكن لهم سابقة أعمال في ترميم "الأهرامات"، لافتة إلى أنه لا تتوفر أي تقارير سابقة تقول إن الهرم يحتاج لترميم ولا يوجد دليل علمي قوي على ضرورة إجراء الترميم فضلا عن عدم توافر دراسات علمية تؤكد أن الأحجار الموجودة في محيط الهرم سقطت منه.

وأشارت أستاذة مساعد الآثار، إلى أن حماية الأثر تعني تقليل الاهتزازات في محيط الهرم وتقليل الأضرار البيئية مع انضباط أعداد السياح لحماية الأثر أيضا.

ونوهت إلى أن الأثر لا يجوز نقله مطلقا إلا في حالات معينة، منها أن يكون الأثر موجود عند مخر سيل أو في منطقة اهتزازات أو حال كونه عائقا أمام مشروع قومي كبير.

تبليط الهرم مونيكا حنا الاثار التراث الحضارى منكاورع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

مشاهد رحلة الإسراء والمعراج الصحيحة

نقابة المعلمين: زيادة الأجور أثلجت صدورنا.. ونشكر الرئيس السيسي

15% بـ74 مليار جنيه .. تعرف على موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

3 وفيات.. انفجارات قوية بالعاصمة العراقية بغداد

انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى الإسراء والمعراج : معجزة ربانية عظيمة

عاجل .. انفجارات ضخمة تهز شرق العاصمة العراقية بغداد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ