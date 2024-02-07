جيبة قصيرة.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية توب باللون الأبيض اللامع، مع جيب قصيرة بالأسود والأصفر فوق الركبة، ونسقت معها بليزر باللون الاصفر الزاهي.

وانتعلت هيفاء وهبي بوط طويل باللون الأسود الجلد اللامع، يخطف الأنظار، استكملت به إطلالتها اللافتة.

كما تركت خصلات شعرها المموج بطريقة عفوية وساحرة، وفضلت في المكياج اختيار الالوان البارزة ، فاختارت اللون البرتقالي في الشفاه مع البلاشر التوبي على الوجنتين واختارت الآيلاينر البسيط بالأبيض.

هيفاء وهبي في احدث ظهور