محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

شاركت الملكة رانيا، المتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” صورا جديدة.

وعلقت الملكة رانيا على الصور،: “قائد محظوظ بشعبه، وشعب محظوظ بقائده، معا 25 عاما من العطاء، مراسم رفع اليوبيل الفضي”.

وأطلت الملكة رانيا بإطلالة أنيقة ومحتشمة، مرتدية فستانا باللون الأسود المائل للرمادي، واسع، يبرز أناقتها اللافتة.

وانتعلت الملكة رانيا حذاء ذا كعب عال لاستكمال الأناقة، كما حملت حقيبة يد صغير الحجم على احدث صيحات الموضة والأزياء.

وأكملت الملكة رانيا أناقتها بارتداء نظارة شمسية جذابة، وتركت خصلات شعرها البني منسدلا أعلى الكتف بطريقة مميزة.

الملكة رانيا