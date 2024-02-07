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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعره خيالي .. أنغام تثير ضجة بفستان يبرز أنوثتها |شاهد

أنغام
أنغام

نشرت الفنانة أنغام صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت أنغام بإطلالة ناعمة، مرتدية فستاناً باللون الأسود الليجن بصيحة الكتف الواحد، والكم الواسع من الناحية الواحدة.

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سعر فستان أنغام 

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية saint Laurent، وقد بلغ سعره 20300 ريال سعودي أي حوالي 300 ألف جنيه مصري.

ونسقت أنغام مع الفستان اسورة كبيرة الحجم في اليد، مع الأقراط الجذابة في الأذن، وتركت خصلات شعرها البني منسدلة أعلى الكتف بطريقة انسيابية.

واعتمدت أنغام على وضع اللمسات الجمالية الناعمة، ففضلت الألوان الترابية مثل البني في الشفاه والوجنتين وحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر.

أنغام 
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