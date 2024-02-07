بدلة رجالي.. بسنت شوقي تثير ضجة بإطلالة غريبة

حرصت الفنانة بسنت شوقي على حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد السيستم، وبطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش وطارق لطفي وميس حمدان ونهى عابدين.

وأثارت بسنت شوقي الجدل بإطلالة غريبة، مرتدية بدلة باللون الرمادي، جاكيت وبنطال من القماش مع توب باللون الأبيض.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود، وانتعلت حذاء باللون الأسود، وعلق المتابعين على الاطلاله بأنها لافتة وغريبة وأطلق عليها البعض أنها بدلة رجالي.

واعتمدت بسنت شوقي على تسريحة شعر الذيل حصان لتتناسب مع إطلالتها، كما وضعت بعض اللمسات الجمالية البسيطة بدون أي تكلف.

واختارت بسنت شوقي ارتداء الاكسسوارات اللافته، ففضلت ارتداء السلسلة كبيرة الحجم في الرقبة، والاقراط البسيطة في الأذن.