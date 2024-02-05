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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصممة مصرية ورائه.. عُقد صبا مبارك في مسلسل بين السطور يثير ضجة

صبا مبارك
صبا مبارك

تصدرت الفنانة صبا مبارك صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر خلال الساعات القليلة الماضية بسبب دورها في مسلسل بين السطور.

وتجسد الفنانة صبا مبارك خلال أحداث مسلسل “ بين السطور”  شخصية مذيعة شهيرة، تتورط في جريمة قتل، والتي ستكون سببا في كشف أسرار قديمة عن حياة صبا، كما يُقتل محمد علاء الذي يجسد شخصية بطل رماية خلال الأحداث.

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وظهرت صبا مبارك بعقد ملفت للأنظار في أحد مشاهد مسلسل بين السطور، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة للعقد على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وفيسبوك.

ومع البحث وجد أن العقد من تصميم عزة فهمي وسعره حوالي 40 الف جنيه، وعلقت الفتيات «فعلا الجمال ده ميعملهوش غير عزة فهمي حاجاتها دايما ملفتة وقيمة».

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