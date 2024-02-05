جريئة وملفتة .. إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف في 2024

تصدرت الفنانة رانيا يوسف مؤشرات البحث جوجل عقب مشاركة تفاصيل مسلسلها الجديد على السوشيال ميديا مع الجمهور.

وتشارك الفنانة رانيا يوسف في مسلسل "جريمة منتصف الليل"، وتجسد شخصية الراقصة "ريري"، وتظهر خلال الأحداث في مشاهد تقدم وصلات رقص وترتدي بدل الرقص المناسبة للدور.

رانيا يوسف تتصدر المشهد دائماً بسبب الاطلالات الجريئة والمثيرة للجدل، سواء في المهرجانات الفنية أو جلسات تصوير على السوشيال ميديا.

ومنذ بداية عام 2024، تصدرت رانيا يوسف الترند لأكثر من مرة بسبب اطلالاتها المثيرة والملفتة، خاصة الفساتين القصيرة والمكشوفة، وكانت البداية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، وآخرهم في حفل Joy awards ولقطات مسلسلها الجديد.

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف