رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

حرصت الفنانة العالمية سيلين ديون على حضور حفل جرامي 2024 بعد غياب طويل بسبب إصابتها بمرض المتيبس في عام 2022.

وقدمت سيلين ديون الجائزة النهائية، فى الحفل الذى أقيم في لوس أنجلوس، قائلة شكرا لكم جميعا، أحبكم جميعا، وعندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقا من قلبي".

وتألقت سيلين ديون بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية بالطو باللون الجملي مع المجوهرات الثمينة في اليد والرقبة، وتسريحة شعر بسيطة بدون تكلف.

واعتمدت سيلين ديون على وضع المكياج الجذاب الهادئ، حيث خطفت الأنظار بحضورها الراقي رغم إصابتها بمرض نادر وخطير.

مرض سيلين ديون

مرض المتيبس هي متلازمة واضطراب عصبي نادر في المناعة الذاتية، عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من تصلب العضلات في الجذع والبطن (الجزء الأوسط من الجسم)، وبمرور الوقت، يصابون أيضًا بالتصلب (الصلابة) والتشنجات في أرجلهم والعضلات الأخرى، قد يصبح المشي صعبًا، ويصبح الأشخاص أكثر عرضة للسقوط والإصابات.