جيبة جلد فوق الركبة.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة منة فضالي، على مشاركة متابعيها بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت منى فضالي بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية توب باللون الأسود، وجيب قصيرة فوق الركبة باللون الأسود، ونسقت معها بالطو باللون الرمادي في الأسود.

واستكملت منة فضالي إطلالتها الأنيقة، وانتعلت حذاء أسود شتويا، مع الكلون الشيفون بطريقة مميزة وجذابة، وحملت حقيبة متوسطة الحجم باللون الاسود لتتناسب مع الإطلالة.

واعتمدت منى فضالي على تسريحة الشعر البسيطة فتركت خصلات شعرها البني القصير، مع النظارة الشمسية على احدث صيحات الموضة.