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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملامح حزينة.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة في أول "عُمرة" بعد الطلاق

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تداول رواد السوشيال ميديا صور جديدة الفنانة ياسمين عبد العزيز من أمام الكعبة أثناء تأديتها مناسك العمرة.

وعلق رواد السوشيال ميديا على الصور، « شكلها زعلان جدا بعد اللي حصلها، ربنا يهون عليكي ويتقبل منك ».

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وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة محتشمة، مرتدية عباءة باللون الأسود وحجاب باللون البيج، ويبدو على ملامحها الحزن والارهاق، ويعد هذا الظهور الأول بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

وكانت تألقت الفنانة ياسمين عبد العزيز بمجموعة جلسات تصوير خلال الفترة الماضية، لشركة مجوهرات كبيرة، وأثارت الجدل على السوشيال ميديا.

ياسمين عبد العزيز من العمرة
ياسمين عبد العزيز من العمرة
ياسمين عبد العزيز من العمرة
ياسمين عبد العزيز من العمرة
ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي أحمد العوضى طلاق ياسمين عبد العزيز

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