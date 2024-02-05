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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

جورجينا رودريجيز
جورجينا رودريجيز

شاركت جورجينا رودريجيز فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وحرصت جورجينا رودريجيز على استعراض جمالها بإطلالة جذابة ومثيرة للجدل، مرتدية فستان باللون الأخضر يكشف جمالها بتصميم الأوف شولدر.

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واعتمدت جورجينا رودريجيز على تسريحة شعر الذيل حصان، و الضفائر، وبهذه التسريحة جذبت الأنظار بطريقة كبيرة.

وفضلت جورجينا رودريجيز اظهار جمالها ببعض اللمسات الجمالية الهادئة كعادتها، فوضعت احمر الشفاه باللون الأحمر المائل البني مع رسم الايلاينر البسيط.

واختارت جورجينا ارتداء المجوهرات الثمينة، فارتدت الخواتم القيمة اللافتة للنظر.

جورجينا 
جورجينا جورجينا رودريجيز صور جورجينا اطلالات النجمات جورجينا رودريجيز واطفالها

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