بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

شاركت جورجينا رودريجيز فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وحرصت جورجينا رودريجيز على استعراض جمالها بإطلالة جذابة ومثيرة للجدل، مرتدية فستان باللون الأخضر يكشف جمالها بتصميم الأوف شولدر.

واعتمدت جورجينا رودريجيز على تسريحة شعر الذيل حصان، و الضفائر، وبهذه التسريحة جذبت الأنظار بطريقة كبيرة.

وفضلت جورجينا رودريجيز اظهار جمالها ببعض اللمسات الجمالية الهادئة كعادتها، فوضعت احمر الشفاه باللون الأحمر المائل البني مع رسم الايلاينر البسيط.

واختارت جورجينا ارتداء المجوهرات الثمينة، فارتدت الخواتم القيمة اللافتة للنظر.