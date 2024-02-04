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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة جريئة.. سعر جمبسوت نانسي عجرم في حفلها بالرياض

نانسي عجرم
نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من آخر حفلاتها الغنائية في الرياض.

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة جريئة، مرتدية جمبسوت باللون الأسود اللامع مكشوفا من منطقة الصدر، ملفوفا حول الرقبة بطريقة مميزة.

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سعر إطلالة نانسي عجرم 

وحمل الجمبسوت توقيع دار الأزياء العالمية elie saab، وقد بلغ 5 آلاف دولار أي حوالي 350 ألف جنيه مصري.

وتركت نانسي عجرم خصلات شعرها المموج بطريقة عفوية وساحرة، جذبت بها الأنظار، معتمدة على بعض اللمسات الجمالية حيث اختارت احمر الشفاه باللون البمبي الهادئ، مع الايشادو اللامع.

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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