بعد طلاقها .. خطوبة البلوجر أحلام عادل | صور

أعلنت البلوجر أحلام عادل اليوم عن خطبتها، ونشرت جلسة تصوير تجمعها مع شريك حياتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت أحلام عادل على الصور، «انا مش مصدقه ولا عارفه ولا فاهمه مين دا، سبحان الله النصيب غلاب وربنا دايماً شايلنا الاحسن لينا، ربنا عالم اد ايه احلام نفسها تعيش مطمنه وف امان جمب شخص يفهمها ويحتويها ويحترمها

الحمد لله، طول الوقت كنا بنشتغل سوا ونروح ونيجي وكومنتات انتوا لايقين ع بعض ومحدش فينا ركز معاها وفعلا بنبعد وسبحان الله بنلاقي حاجه تجمعنا من تاني بس المره دي واحنا سوا ومش اصحاب ومش بنصور فيديوهات ومش اي حاجه غير اننا مرتبطين».

وتابعت «محمد الشخص اللي فعلا اتمنيته من ربنا، انا كنت جعانه حب واحترام وأمان، كان من احلامي اني اصحابي واهلي يشوفوني متكرمه ومبسوطه وانا جمب الشخص اللي بيرضي ربنا فيا، رجولته ليا مش عليا، شخص بيحب الحياه المستقره البسيطه، شبهي ف حاجات كتير».

طلاق أحلام عادل

وكان أعلن مصمم الأزياء أحمد العجمي زوج البلوجر أحلام، عن انفصالهما رسميا في يوليو 2023.

وكتب العجمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «قدر الله وما شاء فعل تم الانفصال رسمي انا وام ابني، يشهد ربنا اني مشفتش منها غير كل خير، وسبب الانفصال عدم تفاهم ليها مني كل الاحترام والتقدير ».

البلوجر أحلام عادل