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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. سعر جاكيت محمد حماقي يشعل السوشيال ميديا

محمد حماقي
محمد حماقي

شارك الفنان محمد حماقي متابعيه بصور وفيديوهات جديدة عبر الفيسبوك، خلال إحيائه حفلا غنائيا في جدة على مسرح بنش مارك.

وقدم محمد حماقي، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (لو هتسيب، من قلبي بغني، لمون نعناع، نفسي أبقى جنبه)، وغيرها من الأغاني.

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وظهر محمد حماقي خلال الحفل بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدي تي شيرت باللون الأبيض، مع بنطال أسود، وجاكيت فيست باللون البني.

وحمل فيست محمد حماقي توقيع دار الأزياء Nanushka، وقد بلغ سعره حوالي 20 الف جنيه، مما أثار الجدل عبر السوشيال ميديا.

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي
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