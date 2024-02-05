مكياج هادئ.. زينة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة بسيطة |صور

نشرت الفنانة زينة، مجموعة صور جديدة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت زينة بإطلالة بسيطة، مرتدية شميز باللون الأبيض، وفستانا باللون الأسود القطيفة فوق الركبة، وظهرت مع مجموعة من الأهل والأصدقاء للاحتفال بعيد ميلادها.

واعتمدت زينة في إطلالاتها على ارتداء المجوهرات، ونسقت معها سلاسل ذهبية على الرقبة، ووضعت قرطين في الأذن بطريقة مميزة.

وفضلت زينة الظهور البسيط، فاكتفت بوضع المكياج المناسب لإطلالتها، ففضلت أحمر الشفاه الهادئ مع البلاشر على الوجنتين والهايلايتر الخفيف.

زينة تحتفل بعيد ميلادها

زينة تحتفل بعيد ميلادها