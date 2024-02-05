مش هتصدق .. سعر إطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

شاركت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة مع متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت هيفاء وهبي الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا على أحدث صيحات الموضة باللون الاسود في الرمادي فوق الركبة بالكرانيش.

سعر فستان هيفاء وهبي

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Paco rabane، ووصل سعره إلى 3600 ريال سعودي أي حوالي 60 الف جنيه مصري.

وتركت هيفاء وهبي خصلات شعرها المموج بطريقة عفوية أعلى الكتف بدون أي تكلف، ووضعت اللمسات الجمالية الهادئة وأحمر الشفاه الهادئ والبلاشر البسيط.