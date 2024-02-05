عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتصدق .. سعر إطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة مع متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت هيفاء وهبي الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا على أحدث صيحات الموضة باللون الاسود في الرمادي فوق الركبة بالكرانيش.

txt

رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

txt

جيبة جلد فوق الركبة.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

سعر فستان هيفاء وهبي 

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Paco rabane، ووصل سعره إلى 3600 ريال سعودي أي حوالي 60 الف جنيه مصري.

وتركت هيفاء وهبي خصلات شعرها المموج بطريقة عفوية أعلى الكتف بدون أي تكلف، ووضعت اللمسات الجمالية الهادئة وأحمر الشفاه الهادئ والبلاشر البسيط.

هيفاء وهبي 
هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي آخر أعمال هيفاء صور هيفاء وهبي أسعرا إطلالات النجمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

موضوعات متعلقة

رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

جيبة جلد فوق الركبة.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

مكياج هادئ.. زينة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة بسيطة |صور

عشان متهبطش .. 3 نصائح يجب اتباعها عند الصيام المتقطع

ملامح حزينة.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة في أول "عُمرة" بعد الطلاق

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 5 فبراير 2024: خطوة استثمارية جريئة

برج الميزان .. حظك اليوم الإثنين 5 فبراير 2024: اهتم بصحتك

ترشيحاتنا

إيران: الضربات الأمريكية في اليمن والعراق وسوريا لصرف الانتباه عن الوضع بفلسطين

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. ثبات رسمي وتراجع كبير بالسوق الموازي

1000 دولار.. البنك الأهلي يطرح فيزا بحد أقصى للسحب اليومي

وزير مالية الاحتلال يهاجم أمريكا: أي عقوبات على المستوطنين فهي ضد إسرائيل

تفاصيل مباحثات وزيري الخارجية الإيراني والسوداني في طهران

بروتوكولات تعاون مثمرة .. مصر للطيران تشارك فى معرض ميلانو السياحي BIT


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق .. سعر إطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

رئيس الأركان يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

جيبة جلد فوق الركبة.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ