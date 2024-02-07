عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوق الركبة.. ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

ميس حمدان
ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت ميس حمدان على الصور، عرض خاص فيلم السيستم، في جميع دور العرض.

بدلة رجالي.. بسنت شوقي تثير ضجة بإطلالة غريبة

بمجوهرات لافتة.. أنغام تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

وتألقت ميس حمدان بإطلالة جذابة، مرتدية فوق فوق الركبة باللون الأسود القطيقة، بأكمام شيفون باللون الأبيض، ونسقت معه الشراب الكلون الشيفون الأسود.

وانتعلت ميس حمدان حذاء هاف بوط باللون الأسود يتماشى مع إطلالتها الجذابة، وفضلت ميس حمدان تسريحة الشعر البسيطة فاختارت الذيل حصان.

وفضلت ميس حمدان وضع المكياج الساحر، فاختارت اللون الأحمر الزاهي في الشفاه مع البلاشر والايلانير البسيط.

 

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان صور ميس حمدان تصريحات ميس حمدان اطلالات ميس حمدان اخبار ميس حمدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

موضوعات متعلقة

بدلة رجالي.. بسنت شوقي تثير ضجة بإطلالة غريبة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 : كن واعيًا

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024: اسمع شريك حياتك

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 : مخاطر مالية

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024: أرباح كبيرة

برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024.. احتفل بإنجازاتك

برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024.. نفقات مفاجأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7 فبراير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

ترشيحاتنا

مشاهد رحلة الإسراء والمعراج الصحيحة

نقابة المعلمين: زيادة الأجور أثلجت صدورنا.. ونشكر الرئيس السيسي

15% بـ74 مليار جنيه .. تعرف على موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

3 وفيات.. انفجارات قوية بالعاصمة العراقية بغداد

انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى الإسراء والمعراج : معجزة ربانية عظيمة

عاجل .. انفجارات ضخمة تهز شرق العاصمة العراقية بغداد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ