فوق الركبة.. ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة ميس حمدان صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت ميس حمدان على الصور، عرض خاص فيلم السيستم، في جميع دور العرض.

وتألقت ميس حمدان بإطلالة جذابة، مرتدية فوق فوق الركبة باللون الأسود القطيقة، بأكمام شيفون باللون الأبيض، ونسقت معه الشراب الكلون الشيفون الأسود.

وانتعلت ميس حمدان حذاء هاف بوط باللون الأسود يتماشى مع إطلالتها الجذابة، وفضلت ميس حمدان تسريحة الشعر البسيطة فاختارت الذيل حصان.

وفضلت ميس حمدان وضع المكياج الساحر، فاختارت اللون الأحمر الزاهي في الشفاه مع البلاشر والايلانير البسيط.

ميس حمدان