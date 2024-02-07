عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت رانيا منصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية توب باللون الاخضر ذات الازرار الكبيرة، وبليزر بنفس اللون والاستايل يبرز جمالها، مع بنطال كلاسيكي أنيق من تصميم دار الأزياء moonmain.

txt

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

txt

بدلة رجالي.. بسنت شوقي تثير ضجة بإطلالة غريبة

وظهرت رانيا منصور بإطلالة أنيقة وبدون ارتداء اي نوع من المجوهرات، وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية جذابة.

واختارت رانيا منصور المكياج الناعم، ففضلت الالوان الترابية كالبني الفاتح في الشفاه والبني الغامق كبلاشر وايلانير لإبراز العين.

رانيا منصور بإطلالة كلاسيكية 
رانيا منصور 
رانيا منصور اطلالات رانيا منصور اخبار رانيا منصور صور رانيا منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

موضوعات متعلقة

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

التهاب اللوزتين .. الأعراض والأكثر إصابة بها

سعره خيالي .. أنغام تثير ضجة بفستان يبرز أنوثتها |شاهد

فوق الركبة.. ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بدلة رجالي.. بسنت شوقي تثير ضجة بإطلالة غريبة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 : كن واعيًا

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024: اسمع شريك حياتك

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 : مخاطر مالية

ترشيحاتنا

كوت ديفوار تتأهل لنهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو

ننشر الجدول الكامل لأجور العاملين بالدولة لكل الدرجات الوظيفية بعد الزيادة الجديدة

وكيل موازنة البرلمان يفجر مفاجأة عن قرارات السيسي برفع الحد الأدنى للأجور

سعر فولكس فاجن تيرامونت في السعودية

رئيس الغرف التجارية بالجيزة:يمكن مضاعفة حجم الصادرات المصرية..لأكثر من 100 مليار دولار|فيديو

المالية: لن يوجد موظف حكومى دخله أقل من 6 آلاف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ