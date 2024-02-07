بإطلالة كلاسيكية.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الفنانة رانيا منصور جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت رانيا منصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية توب باللون الاخضر ذات الازرار الكبيرة، وبليزر بنفس اللون والاستايل يبرز جمالها، مع بنطال كلاسيكي أنيق من تصميم دار الأزياء moonmain.

وظهرت رانيا منصور بإطلالة أنيقة وبدون ارتداء اي نوع من المجوهرات، وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية جذابة.

واختارت رانيا منصور المكياج الناعم، ففضلت الالوان الترابية كالبني الفاتح في الشفاه والبني الغامق كبلاشر وايلانير لإبراز العين.

رانيا منصور بإطلالة كلاسيكية