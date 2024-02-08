منتدى ريادة الأعمال والتحول الرقمي.. لقاء لعرض نماذج النجاح ودعم الاقتصاد

نظمت وزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، منتدى ريادة الأعمال والتحول الرقمي، مساء اليوم، بمقر مؤسسة الأهرام.

ويأتي ذلك في إطار التحول الرقمي ودعم التصنيع المحلى الذي يعد من أهم الأهداف الحالية للدولة.

وقال هشام حمودة رئيس إحدى مؤسسات الخدمات الصناعية، نسعى أن يترجم توجه الدولة للتصنيع إلى مزيد من الدعم من ومبادرات التمويل للمصنعين لاستغلال الفرصة الحالية، كما قال الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من مرة التحدي الحالى يدفع لحل جذري وهو فرصة لكل مستثمر جاد في حال استمرار دعم المستهلكين في السوق المحلى وتوفر التمويل .

وأضاف: وضعنا هدفين أساسيين، الأول يعتمد على استخدام التكنولوجيا لتحويل السوق الصناعى في مصر لسوق رقمي، يدعم المصنعين خاصة صغار المصنعين والحرفيين ويساعدهم في عرض منتجاتهم والوصول للمصانع والشركات، وحل مشكلتهم الكبرى و هي الوصول للمشتري ودعمهم انهم يدخلوا في عصر مصر الرقمية .

البدائل المتاحة وخاصة المحلية

وقال "حمودة" في نفس الوقت نساعد أصحاب الأعمال في الوصول لصورة حقيقية للسوق، وسعر فعلى للمنتج اللي هم محتاجينه، لكي يستطيعوا العثور على البدائل المتاحة وخاصة المحلية من أجل اتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى اتجاه المؤسسة لإطلاق موقع إلكتروني للوصول إلى الجميع، وهدفنا في الفترة المقبلة اننا نكون سوق رقمى قادر يصل كل مصنع وتاجر، واننا نكون المرجع لكل مسئولي المشتريات ورجال الأعمال ومتخذي القرار.

واختتم كلمته قائلا: كثير من المستهلكين يتجهون للبحث عن المنتج المصري، ودعمه لأكثر من سبب، ونتمنى استمرار هذا الاتجاه في السوق، لأنه بالتأكيد سيحقق دعم وازدهار للاقتصاد المصري، وأن المستهلكين يستمروا في دعمهم للمنتجات المحلية لتوفير العملة الصعبة، ويصبروا على المصنعين علشان نقدر نلبي احتياجات السوق المتزايدة، ونأمل أن نتمكن سويا وبمزيد من الدعم من الدولة، ومبادرات تمويل الصناعة، من تمكين المصنعين من تحويل التحدي الحالى الى فرصة، اننا نوفر بدائل محلية في كافة المجالات واننا نستخدم الوسائل الرقمية في تنسيق وتوفير الخدمات للمصنعين ، ونقرب المسافة على المصنعين ورواد الأعمال، ونساعد صغار المصنعين على تسويق منتجاتهم، فنحن قادرون معا على تجاوز التحدي الحالى، وإعتباره فرصة لحل جذري ، للوصول بالاقتصاد المصري الى بر الأمان.