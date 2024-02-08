عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منتدى ريادة الأعمال والتحول الرقمي.. لقاء لعرض نماذج النجاح ودعم الاقتصاد

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، منتدى ريادة الأعمال والتحول الرقمي، مساء اليوم، بمقر مؤسسة الأهرام.

ويأتي ذلك في إطار التحول الرقمي ودعم التصنيع المحلى الذي يعد من أهم الأهداف الحالية للدولة.

وقال هشام حمودة رئيس إحدى مؤسسات الخدمات الصناعية، نسعى أن يترجم توجه الدولة للتصنيع  إلى مزيد من الدعم من ومبادرات التمويل للمصنعين لاستغلال الفرصة الحالية، كما  قال الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من مرة التحدي الحالى يدفع لحل جذري وهو فرصة لكل مستثمر جاد في حال استمرار دعم المستهلكين في السوق المحلى وتوفر التمويل .

وأضاف: وضعنا هدفين أساسيين، الأول يعتمد على استخدام التكنولوجيا لتحويل السوق الصناعى في مصر لسوق رقمي، يدعم المصنعين خاصة صغار المصنعين والحرفيين ويساعدهم في عرض منتجاتهم والوصول للمصانع والشركات، وحل مشكلتهم الكبرى و هي الوصول للمشتري ودعمهم انهم يدخلوا في عصر مصر الرقمية .

البدائل المتاحة وخاصة المحلية

وقال "حمودة" في نفس الوقت نساعد أصحاب الأعمال في الوصول لصورة حقيقية للسوق، وسعر فعلى للمنتج اللي هم محتاجينه، لكي يستطيعوا العثور على البدائل المتاحة وخاصة المحلية من أجل اتخاذ  القرار المناسب، مشيرا إلى اتجاه المؤسسة  لإطلاق موقع إلكتروني للوصول إلى الجميع، وهدفنا في الفترة المقبلة اننا نكون سوق رقمى قادر يصل كل مصنع وتاجر، واننا نكون المرجع لكل مسئولي المشتريات ورجال الأعمال ومتخذي القرار.

واختتم كلمته قائلا: كثير من المستهلكين يتجهون للبحث عن المنتج المصري، ودعمه لأكثر من سبب،  ونتمنى استمرار هذا الاتجاه في السوق، لأنه بالتأكيد سيحقق دعم وازدهار للاقتصاد المصري، وأن المستهلكين يستمروا في دعمهم للمنتجات المحلية لتوفير العملة الصعبة، ويصبروا على المصنعين علشان نقدر نلبي احتياجات السوق المتزايدة، ونأمل أن نتمكن سويا وبمزيد من الدعم من الدولة، ومبادرات تمويل الصناعة، من تمكين المصنعين من تحويل التحدي الحالى الى فرصة،  اننا نوفر بدائل محلية في كافة المجالات واننا نستخدم الوسائل الرقمية في تنسيق وتوفير الخدمات للمصنعين ، ونقرب المسافة على المصنعين ورواد الأعمال، ونساعد صغار المصنعين على تسويق منتجاتهم، فنحن قادرون معا على تجاوز التحدي الحالى، وإعتباره فرصة لحل جذري ، للوصول بالاقتصاد المصري الى بر الأمان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

ترشيحاتنا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب .. لسه قدامك فرصة قبل الفجر

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل زميله في الزيتون

ماذا حدث ليلة الإسراء والمعراج؟.. 25 مشهدا عجيبا بين السماوات السبعة والأرض

جنرال موتورز تستدعي 323.000 شاحنة HD بسبب عطل تقني

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

منتدى ريادة الأعمال والتحول الرقمي.. لقاء لعرض نماذج النجاح ودعم الاقتصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر المسخن| بمذاق لا يقاوم

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

بإطلالة كلاسيكية.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ